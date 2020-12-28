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Fox: в тюрьме в США произошла перестрелка

По данным телеканала, инцидент произошел после полуночи, когда двое охранников обследовали брешь в заборе вокруг тюрьмы, через которую двое неизвестных пытались передать контрабанду заключенным

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Один человек убит и один получил ранения в результате перестрелки на территории тюрьмы в городе Дэвисборо (штат Джорджия). Об этом в понедельник сообщил телеканал Fox News.

Инцидент произошел после полуночи в понедельник, когда двое охранников обследовали брешь в заборе вокруг тюрьмы, через которую двое неизвестных пытались передать контрабанду заключенным. В итоге между ними произошла перестрелка, в результате которой один охранник был ранен, а один из преступников убит. Второй участник инцидента задержан. Раненый охранник госпитализирован, его жизнь вне опасности.

По факту стрельбы начато расследование.

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