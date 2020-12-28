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Пожарные ликвидировали возгорание на Южно-Ягунском месторождении в ХМАО

Площадь пожара составила 200 кв. м

ТАСС, 28 декабря. Пожарные ликвидировали возгорание газокомпрессорной станции на площади 200 кв. м на Южно-Ягунском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 23:09 (21:09 мск) пожар на месторождении в Сургутском районе ликвидирован на площади 200 кв. м", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ликвидации пожара был задействован 41 человек и 13 единиц техники. 

Возгорание газокомпрессорной станции произошло на Южно-Ягунском месторождении в Сургутском районе ХМАО в понедельник вечером. Пострадал один человек, он госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии. 

Южно-Ягунское нефтяное месторождение находится в 165 км от Сургута. Открыто в 1978 году, освоение началось в 1982 году. Запасы нефти - 0,5 млрд тонн. Оператором месторождения является российская нефтяная компания "Лукойл".

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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