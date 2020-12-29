Мосгорсуд огласит приговор Карине Цуркан

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник огласит приговор бывшему топ-менеджеру "Интер РАО", гражданке Молдавии Карине Цуркан, которая обвиняется в шпионаже в пользу молдавских спецслужб. Оглашение решения суда назначено на 10:30 мск.

Судья Александр Суворов огласит лишь вводную и резолютивную части, так как дело слушалось в закрытом режиме из-за того, что в нем содержатся секретные материалы. При этом журналистов в зал, где будут читать приговор, не пустят из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Как обещали сотрудники пресс-службы Мосгорсуда, на сайте учреждения и в его Instagram будет организована видеотрансляция оглашения приговора.

Ранее гособвинение требовало назначить Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Цуркан и ее адвокаты Иван Павлов и Евгений Смирнов просили суд назначить оправдательный приговор. В ходе предварительных слушаний защита Цуркан просила вернуть дело в прокуратуру и исключить ряд доказательств, во всех ходатайствах судом ей было отказано.

Суть дела

Как следует из обвинения, Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. По версии следствия, Цуркан с 16 августа 2004 года была привлечена Службой информации и безопасности Республики Молдова к конфиденциальному сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и не позднее 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе. После ареста Цуркан прошел обыск в кабинете замминистра энергетики Вячеслава Кравченко, который по работе часто общался с Цуркан. Цуркан утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности. Она содержится под стражей более двух лет.

В ходе предыдущих заседаний суда показания по делу Цуркан дал председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук. Он заявил, что обвиняемая вела переговоры о поставках энергии в Молдавию и Приднестровскую Молдавскую республику, в ходе чего у нее возник конфликт с экс-главой ПМР Евгением Шевчуком. Как заявил журналистам Иван Павлов, последний мог стать инициатором уголовного преследования Цуркан, так как имеет обширные связи в спецслужбах. Сам Шевчук был позже осужден заочно в Приднестровье на 16 лет заключения за многомиллионные хищения и контрабанду.

Павлов рассказал, что перед прениями сторон Мосгорсуд допросил секретного свидетеля по делу Цуркан - сотрудника российских спецслужб, - который в течение минут 40 отказывался отвечать на все уточняющие вопросы, мотивируя это тем, что это секретные сведения. Павлов уточнил, что показания данного свидетеля суд не может использовать для решения вопроса о виновности его подзащитной.

Как следует из открытых данных, Цуркан родилась в 1974 году в Кишиневе. Она получила юридическое образование в Молдавии и Испании. Начиная с 2000-х годов работала в Агентства международного развития США (USAID), а позже переехала в Москву и с 2007 года стала работать в "Интер РАО", где в разное время занимала различные должности. Цуркан имеет гражданства Румынии, Молдавии и России, однако она позже заявляла, что отказалась от иностранных паспортов при получении российского гражданства.