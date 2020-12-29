На Урале задержали бывшего схимонаха Сергия, который захватил монастырь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Захвативший Среднеуральский женский монастырь и отлученный от церкви бывший схимонах Сергий (Романов) задержан для дачи показаний. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия в Среднеуральском монастыре. Романов задержан для допроса", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников "умереть за Россию". За проповеди Романов был дважды оштрафован по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в 1986 году Романов был приговорен к 13 годам колонии за ограбление и убийство школьного учителя. После освобождения из колонии он ушел в монастырь.

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.