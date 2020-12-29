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В Ингушетии произошел взрыв в частном доме

По предварительным данным регионального ведомства, причиной ЧП могла стать подземная утечка газа

МАГАС, 29 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел в частном доме в Ингушетии вечером 28 декабря. В результате ЧП пострадал один человек, говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону.

"В 20:13 мск 28 декабря поступило сообщение, что на ул. Джабагиева, 19, произошел взрыв. Предварительно, в результате подземной утечки газа газопровода, проходящего на расстоянии 1,5 м от данного дома. По уточненной информации, сам дом не газифицирован", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в результате взрыва пострадал один человек.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что пострадавший был доставлен в медучреждение, он получил легкие ожоги.

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