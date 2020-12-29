Суд в Петербурге на три месяца продлил арест депутату Заксобрания Ковалю по делу о взятке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок содержания в СИЗО до 29 марта 2021 года депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Роману Ковалю, которого обвиняют в получении взятки на сумму более 15 млн рублей. Об этом во вторник сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Романа Коваля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), сроком по 29 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, Коваль решил дать явку с повинной. Он пояснил, что совершал преступные действия в составе группы лиц по предварительному сговору. В содеянном раскаивается, готов оказать полное содействие следствию и возместить ущерб.

Кроме того, в отношении Коваля возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). Дело было заведено благодаря показаниям Андрея Гришина, который ранее был помощником депутата Коваля. Гришин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере"). По версии следствия, Гришин был посредником Коваля в получении взятки.

В конце июля в Следственном комитете РФ журналистам сообщили о задержании Коваля и Гришина. По версии следствия, Коваль, являясь депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга, в период с 2018 по 2020 годы получил от предпринимателя лично и при посредничестве своего помощника Гришина взятку в виде денег и автомобиля на общую сумму более 15 млн рублей.