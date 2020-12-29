Суд США отказал сообщнице финансиста Эпштейна в освобождении под залог

ТАСС, 29 декабря. Британке Гилейн Максвелл, обвиняемой в соучастии с финансистом Джеффри Эпштейном в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, отказано в просьбе об освобождении под залог. Об этом сообщило в понедельник вечером агентство Reuters со ссылкой на судью Федерального окружного суда.

Ранее Максвелл предложила суду внести залог в размере $28,5 млн за свое освобождение. Ее прошение было отклонено, поскольку, по словам судьи, федеральные прокуроры утверждают, что "существует возможность побега". Адвокаты сообщницы Эпштейна еще не прокомментировали это решение.

Гилейн Максвелл - дочь медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире - Macmillan. Как сообщила ранее прокуратура, британка состояла в близких отношениях с Эпштейном. По утверждению властей, Максвелл находила будущих жертв своего любовника, склоняла их к предоставлению сексуальных услуг нужным людям и устраивала так, чтобы девушки не обращались в полицию.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В число друзей и знакомых Эпштейна входили действующие и бывшие должностные лица США и других стран. Уголовное преследование финансиста в Соединенных Штатах было прекращено после его смерти в тюремной камере 10 августа 2019 года. Следствие сочло смерть самоубийством.