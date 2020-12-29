В Хабаровском крае браконьера отправили в колонию за вылов осетров

ХАБАРОВСК, 29 декабря. /ТАСС/. Суд в Хабаровском крае отправил в колонию на 1,5 года местного жителя за организацию незаконного вылова краснокнижных осетров, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. С него также взыскали крупную сумму ущерба.

"Суд приговорил подсудимого к 1 году 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд удовлетворил иск Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и взыскал с осужденного всю сумму причиненного ущерба. В обеспечительных целях на его имущество наложен арест", - говорится в распространенном релизе.

Его признали виновным по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча, хранение, перевозка и пересылка особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемых международными договорами Российской Федерации, их частей и производных, совершенные организованной группой").

Бывший житель Комсомольска-на-Амуре в 2017-2019 годах организовал преступную группу, в которую вовлек четверых знакомых. Он обеспечил мужчин жильем, современными катерами с мощными подвесными моторами, рыболовными сетями, а также средствами связи и транспортом. На территории Ульчского района Хабаровского края браконьеры занимались ловом осетров и калуги, разделывали добычу, а затем икру и осетрину пересылали в Комсомольск-на-Амуре.

"Сотрудниками полиции в ходе предварительного следствия изъято около 400 кг икры и практически 4 тонны частей осетра. Ущерб, причиненный Российской Федерации в результате деятельности организованной преступной группы, превысил 84 млн рублей", - говорится в сообщении.

Организатор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого выполнил, свою вину в совершении инкриминируемого деяния признал в полностью. Уголовные дела в отношении еще четверых участников преступной группы рассматриваются в суде Комсомольска-на-Амуре.