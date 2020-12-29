Бывший главный пристав Омской области осужден за получение взятки и превышение полномочий

ОМСК, 29 декабря. /ТАСС/. Центральный районный суд Омска признал бывшего руководителя Управления федеральной службы судебных приставов (ФССП) Омской области Владимира Витрука виновным в получении взятки в крупном размере и превышении должностных полномочий. Как сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Омской области, он приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.

"Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Суд назначил ему наказание в виде трех лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение шести лет", - сказали в пресс-службе.

Суд установил, что в 2018 году Витрук отдавал подчиненным указания затягивать сроки исполнения предусмотренных законом мер и не накладывать арест на имущество должника, в отношении которого было возбуждено более 130 исполнительных производств. В результате служба судебных приставов своевременно не исполнила вынесенные судебные решения.

"Также установлено, что бывший руководитель службы судебных приставов получил через посредника взятку в размере 200 тыс. рублей за решение вопроса о возвращении должнику по исполнительному производству ранее изъятого автомобиля и снятии наложенных на транспортное средство ограничений", - отметили в прокуратуре.

Витрук также обвинялся в том, что по его указанию трое сотрудников в 2016-2018 годы получали заработную плату, хотя на деле не выполняли свои трудовые обязанности, а только периодически участвовали в спортивных соревнованиях. Однако по этим фактам обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями суд его оправдал.