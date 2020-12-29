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Источник: задержанного на Урале бывшего схимонаха Сергия планируют отправить в Москву

Цель отправки бывшего скимонаха в Москву пока неизвестна
Среднеуральский монастырь после ареста отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова) Ян Гравшин/ТАСС
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Среднеуральский монастырь после ареста отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова)
© Ян Гравшин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Захватившего Среднеуральский женский монастырь отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова), который ночью был задержан правоохранительными органами, планируется доставить в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Да, его планируют отправить в Москву", - сказал собеседник агентства, не уточнив цель отправки.

Ранее во вторник источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что отлученный от церкви Романов задержан для дачи показаний. По его информации, причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников "умереть за Россию". За проповеди Романов был дважды оштрафован по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации.

Ранее некоторые СМИ сообщал, что 1986 году Романов был приговорен к 13 годам колонии за ограбление и убийство школьного учителя. После освобождения из колонии он ушел в монастырь.

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