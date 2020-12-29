Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Клину

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме в садовом товариществе "Лучезарное" в деревне Троицкое в городском округе Клин Московской области, погибли двое детей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 02:57 мск. По прибытии пожарных было установлено, что огонь охватил жилой частный одноэтажный дом с мансардой. "В 03:47 объявлена локализация пожара на площади 30 кв. м, а в 04:31 - ликвидация открытого горения. При разборе завалов обнаружены тела двоих погибших детей", - сказали в пресс-службе.

В данный момент пожар полностью потушен. К тушению привлекались 27 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС России - 11 человек и три единицы техники.