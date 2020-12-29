Экс-схимонаха Сергия обвиняют по трем статьям УК РФ

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о склонении к самоубийству в отношении Романова. Его задержали в захваченном им Среднеуральском женском монастыре ночью во вторник.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение отлученному от церкви бывшему схимонаху Сергию (Романову) по трем статьям УК РФ о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Светлана Герасимова.

"Статья 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий") и 330 ("Самоуправство") УК РФ", - ответила она на вопрос о том, по каким статьям обвиняется Романов. Она также подтвердила, что ему предъявили обвинение по статье о склонении к самоубийству (110.1 УК РФ).

По ее словам, Сергий конвоирован для избрания меры пресечения в Москву. Герасимова уточнила, что ее изберет Басманный суд. Заседание назначено на 14:00.

Она также сообщила, что представители правоохранительных органов задержали в монастыре священников и прихожан.

"Задержано много людей - прихожане, [представитель монастыря] Всеволод Могучев", - сказала она.

Представляющий интересы монастыря адвокат Дмитрий Савченко уточнил, что, по его данным, более 20 человек забрали в отдел полиции в Верхней Пышме. Он отметил, что некоторые из них при этом пострадали. Так, он утверждает, что в результате столкновений с правоохранительными органами была госпитализирована с переломом монахиня, среди пострадавших есть и дети: 13-летняя девочка из монастыря получила удары резиновой палкой по голове.

"Там [в монастыре] разрушено все, разбиты окна, вырезаны двери, сейфы. Дети, которые там находятся, не спали всю ночь, стояли на морозе", - сказал он.

Об обстановке в монастыре

Как передает корреспондент ТАСС, въезд на территорию Среднеуральского монастыря после задержания отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова) перекрыт сотрудниками ДПС, также непосредственно у ворот монастыря стояла машина ППС, но затем уехала. Прихожане в количестве приблизительно 100 человек собрались у входа в монастырь и молятся. На территории самого монастыря находятся сотрудники ОМОН. У территории монастыря находятся около 50 машин прихожан.

О реакции властей

Как сообщил ТАСС вице-губернатор региона Сергей Бидонько, власти Свердловской области не планируют вмешиваться в ситуацию со Среднеуральским женским монастырем. "Информация есть полная, но пока [нашего] вмешательства не требуется. <...> Это епархиальное дело. Силовые структуры занимались своим делом, а епархия разберется", - сказал он.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников "умереть за Россию". За проповеди Романов был дважды оштрафован по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации. В обители прошли обыски.

Ранее ряд СМИ сообщал, что 1986 году Романов был приговорен к 13 годам колонии за ограбление и убийство школьного учителя. После освобождения из колонии он ушел в монастырь.

О Романове

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.