Три монахини пострадали при задержании экс-схимонаха Сергия

"У нас в приемном покое зафиксировано обращение в шесть утра трех монахинь, пострадавших, с легкими повреждениями. Они получили помощь амбулаторно и покинули медучреждение", - сообщили в больнице.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Три монахини с легкими повреждениями обратились за медицинской помощью в больницу после следственных мероприятий с задержанием экс-схимонаха Сергия (Романова), которые произошли во вторник в Среднеуральском женском монастыре. Об этом ТАСС сообщили в Верхнепышминской центральной городской больнице, к которой относится территория обители.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о склонении к самоубийству в отношении Романова. По информации адвоката Светланы Герасимовой, Романову также предъявлено обвинение по статьям 148 и 330 УК РФ, о нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве. Его задержали в захваченном им Среднеуральском женском монастыре ночью во вторник.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором бывший схимонах призывает своих подвижников "умереть за Россию". За проповеди Романов был дважды оштрафован по статьям КоАП о возбуждении ненависти и вражды и о распространении недостоверной общественно значимой информации. В обители прошли обыски.

Ранее ряд СМИ сообщал, что 1986 году Романов был приговорен к 13 годам колонии за ограбление и убийство школьного учителя. После освобождения из колонии он ушел в монастырь.