В Москве злоумышленники забрали у 79-летней женщины 12 млн рублей

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют информацию и устанавливают обстоятельства, при которых неизвестные злоумышленники забрали у 79-летней женщины 12 млн рублей, а затем заставляли ее продать квартиру в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, накануне в полицию с заявлением обратилась женщина 1941 года рождения. "Она просит привлечь к ответственности неустановленных лиц, которые с октября по ноябрь 2020 года, угрожая ее жизни и здоровью, завладели принадлежащими ей деньгами в размере 12 000 000 рублей, которые она передала в подъезде дома в Михалковском переулке", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, неизвестные заставили пожилую москвичку продать ее квартиру в центре Москвы за 7 100 000 рублей. Но сделка по продаже не состоялась благодаря вмешательству полицейских. "По данному факту проводится проверка, обстоятельства устанавливаются", - добавили в главке полиции.