В Москве направлено в суд дело водителя автобуса, сбившей насмерть двух человек

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело водителя автобуса, сбившей насмерть на остановке двух человек. Об этом ТАСС сообщила во вторник руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней уроженки Приморского края, которая обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Уголовное дело направлено в Люблинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказала Нефедова.

Утром 20 июля 2020 года водитель автобуса "Лиаз" следовала по Ставропольской улице. При повороте направо в районе дома № 13, корпус 2, по Краснодонской улице водитель автобуса потеряла ориентиры границ проезжей части дороги, выехала на тротуар, где сбила насмерть двух человек на остановке общественного транспорта.

Свою вину женщина признала полностью. В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ей грозит до семи лет колонии.