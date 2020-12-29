Россия и США вскрыли преступное сообщество, занимавшееся контрабандой кокаина

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ФСБ России и Управление по борьбе с наркотиками Минюста США провели спецоперацию, в ходе которой вскрыли преступное сообщество, занимавшееся контрабандой кокаина из Южной Америки в Россию и Европу. Как сообщили ТАСС во вторник в Центре общественных связей ФСБ, изъято 330 кг кокаина, выручка от продажи которого могла составить 1 млрд рублей.

"Федеральной службой безопасности совместно с Управлением по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США проведена многоэтапная международная спецоперация по пресечению противоправной деятельности транснационального преступного сообщества, специализирующегося на контрабанде кокаина из Южной Америки на территорию Российской Федерации и в другие европейские государства", - сообщили в ФСБ.

По информации спецслужбы, из незаконного оборота изъято не менее 330 кг кокаина, в отношении участников трансграничной наркогруппировки Следственным управлением ФСБ России возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Сумма дохода наркопреступников за незаконный сбыт изъятого наркотика могла составить 1 млрд рублей", - уточнили в ФСБ.

Первый этап совместной операции проводился в мае этого года, когда при попытке сбыть наркотические средства в Санкт-Петербурге был задержан с поличным наркокурьер, у которого изъяли 1 кг кокаина. "В тесном взаимодействии с иностранными партнерами установлены активные члены организованной преступной группы - граждане нескольких государств, определено их ролевое участие в незаконных операциях с наркотическим средством, запрещенным к свободному обороту на территории России", - рассказали в ФСБ. В июне 2020 года при покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере в Москве с поличным задержаны участники и один из организаторов наркогруппировки, у них из незаконного оборота изъяли 34 кг кокаина.

"На заключительном этапе операции, несмотря на применение наркодельцами повышенных мер конспирации и различных ухищрений, в ноябре 2020 года на территории Московской области выявлен тайник, в ходе осмотра которого обнаружено не менее 295 кг наркотика", - отметили в ФСБ.