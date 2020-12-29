На трассе в Якутии столкнулись микроавтобус и легковушка

ЯКУТСК, 29 декабря. /ТАСС/. Авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла на 40-м км федеральной автодороги "Колыма" в Мегино-Кангаласском районе Якутии. По предварительным данным, пострадали шесть человек, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры республики.

"По поручению прокуратуры республики прокуратура Мегино-Кангаласского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на 40-м км федеральной автомобильной дороги "Колыма" с участием автомобилей Toyota Hiace и Toyota Ipsum", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок, о безопасности дорожного движения.

Мегино-Кангаласский район примыкает к реке Лене. По данным синоптиков, в районе наблюдается температура минус 40 градусов и ниже.