Суд в Москве продлил арест обвиняемому в госизмене представителю "Аэрофлота" в Лондоне

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы признал законным арест представителя "Аэрофлота" в Лондоне Дмитрия Федоткина, обвиняемого в государственной измене.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Федоткину, обвиняемому по ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), на три месяца, до 11 апреля 2021 года", - сообщили в пресс-службе суда.

В суде не уточняют должность и место работы обвиняемого, однако источник ТАСС, знакомый с ситуацией, подтвердил, что речь идет именно о представителе авиакомпании "Аэрофлот" в Лондоне. В пресс-службе "Аэрофлота" ТАСС не подтвердили, но и не опровергли принадлежность Федоткина к компании.

Федоткина обвиняют в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании.