Бывший топ-менеджер "Интер РАО" Цуркан получила 15 лет колонии за шпионаж

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник приговорил бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карину Цуркан к 15 годам колонии, признав ее виновной в шпионаже пользу Молдавии, передает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил назначить Цуркан Карине Валерьевне, признанной виновной по ст. 276 УК РФ (Шпионаж), наказание в виде 15 лет колонии общего режима", - огласил приговор судья.

Мосгорсуд обратил в доход государства более 656 млн рублей, изъятых у Цуркан. "Диски и ноутбуки, изъятые у осужденной передать на хранение в ФСБ. Деньги в размере более 656 млн рублей обратить в доход государства", - сказано в тексте приговора.

В ходе прений сторон гособвинение требовало назначить Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Адвокаты просили суд вынести оправдательный приговор.

Сторона защиты Карины Цуркан подаст жалобу на обвинительный приговор, сообщил адвокат Иван Павлов. "Мы обязательно подадим жалобу на приговор, так как считаем, что она не виновна", - сказал защитник. В пресс-службе "Команды 29", адвокаты которой представляют подсудимую, полагают, что документы, которые легли в основу обвинения Цуркан, были сфабрикованы.

Суть обвинения

Как следует из обвинения, Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. По версии следствия, с 16 августа 2004 года она была привлечена Службой информации и безопасности Республики Молдова к конфиденциальному сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и не позднее 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе.

Обвиняемая утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности. Она содержится под стражей более двух лет.