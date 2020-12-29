Адвокат объяснил наличие у Цуркан более 656 млн рублей ее доходами, полученными от бизнеса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший топ-менеджера "Интер РАО" Карина Цуркан, приговоренная к 15 годам колонии за шпионаж в пользу Молдавии, заработала изъятые у нее судом 656 млн рублей в результате законной бизнес-деятельности. Об этом ТАСС сообщил адвокат Иван Павлов.

"Карина Цуркан обеспеченный человек, работала в бизнесе, руководила одним из самых мощных направлений "РАО". У нее были доходы, сопоставимые с изъятым. Но наши процессуальные оппоненты никак не мотивировали основу решения об изъятии этих денег", - сказал адвокат.

В свою очередь в пресс-службе Генпрокуратуры РФ отметили, что Цуркан, являясь до 2016 года гражданкой Республики Молдова, с июня по сентябрь 2015 года, действуя умышленно против безопасности Российской Федерации, осознавая общественную опасность своих действий, с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений хранила с целью передачи и передала представителям иностранного государства (СИБ Республики Молдова) сведения, составляющие государственную тайну. "За период конфиденциального сотрудничества с указанной спецслужбой Цуркан получала денежные средства в крупном размере", - сообщили в Генпрокуратуре.

По словам защитника, Цуркан не рассчитывает на обмен, так как у нее нет зарубежных покровителей, при этом она не признает вину.

"Предложений об обмене Цуркан не поступало, их и некому выдвигать. Цуркан работала на Россию, она невиновна. Никаких зарубежных покровителей у нее нет. Вопрос о помиловании пока также неактуален, приговор не вступил в силу", - сказал адвокат.

Мосгорсуд во вторник приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима, признав ее виновной в шпионаже пользу Молдавии. Суд засчитал в срок наказания время, проведенное ею под стражей с 2018 года, и обратил в доход государства изъятые у нее 656 млн рублей.

В ходе прений сторон гособвинение требовало назначить Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Адвокаты просили суд вынести оправдательный приговор. Они собираются обжаловать решение суда.

Суть обвинения

Как следует из обвинения, Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. По версии следствия, с 16 августа 2004 года она была привлечена Службой информации и безопасности Республики Молдова к конфиденциальному сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и не позднее 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе.

Обвиняемая утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности.