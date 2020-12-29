ФСБ пресекла хищение госсредств в РАНХиГС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ФСБ России пресекла схему хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Об этом во вторник ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с руководством ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" пресечена противоправная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС, организовавших преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы", - сообщили в ФСБ.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество"). С поличным при получении денежных средств от подчиненных сотрудников вуза задержан один фигурант дела.

В ФСБ не уточнили сумму хищений. "В действиях ряда лиц, причастных к противоправной деятельности, усматриваются также признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК России (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере")", - добавили в ЦОС.

В ФСБ добавили, что РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию.