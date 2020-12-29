Свердловских омбудсменов не пустили в захваченный Среднеуральский женский монастырь

СРЕДНЕУРАЛЬСК /Свердловская область/, 29 декабря. / ТАСС/. Уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области не пустили на территорию Среднеуральского женского монастыря, где в ночь на вторник прошли следственные мероприятия. Об этом журналистам сообщил прибывший на место событий уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков.

"Ситуация одинаковая для всех, Татьяну Георгиевну (Мерзлякову, уполномоченный по правам человека, - прим. ТАСС) не пустили. Я никакими силовыми методами это делать не собираюсь. Узнать надо, может быть, нужна помощь, еще что-то, поэтому мы здесь", - сказал детский омбудсмен.

Он добавил, что, по его информации, с детьми в монастыре все в порядке. "Пытаемся связаться с теми, кто отвечает за благополучие детей, но, по всей информации, все пока нормально", - уточнил Мороков.

В пресс-службе следственного управления СК РФ не комментируют ситуацию.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии сообщили, что направили в монастырь руководителя отдела соцслужения Екатеринбургской епархии протоиерея Евгения Попиченко с сестрами милосердия для оказания поддержки насельницам. "Отец Евгений пообщается с насельницами монастыря, изучит ситуацию, связанную с социальным служением и оказанием помощи тем, кто в ней нуждается. Вся необходимая помощь будет оказана", - добавили в митрополии.

Ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре прошли обыски, также был задержан захвативший обитель бывший схимонах Сергий (Романов). По словам адвоката, ему предъявили обвинения по трем статьям УК РФ - о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств - и конвоировали в Москву для избрания меры пресечения. В местной больнице ТАСС сообщили о трех монахинях, которые обратились за медицинской помощью с легкими повреждениями.