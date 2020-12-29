По делу о хищениях в РАНХиГС задержали декана факультета госуправления экономикой Ларину

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. ФСБ России задержала декана факультета госуправления экономикой Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Светлану Ларину в рамках дела о хищении госсредств. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах органах, ей избран домашний арест.

"Сотрудники ФСБ задержали в рамках уголовного дела о хищении профессора кафедры экономики и финансов общественного сектора Ларину Светлану Евгеньевну. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы уточнили ТАСС, что в отношении Лариной домашний арест избран на два месяца. "Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 26 декабря избрана мера пресечения в отношении Лариной Светланы Евгеньевны, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), в виде домашнего ареста сроком до 21 февраля 2021 года", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось, ФСБ России пересекла схему хищения госсредств в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество"). С поличным при получении денежных средств от подчиненных сотрудников вуза задержан один фигурант дела, сообщали в ФСБ. Там не уточнили сумму хищений. В действиях ряда лиц, причастных к противоправной деятельности, усматриваются также признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), добавили в ФСБ.

В ФСБ добавили, что РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию.