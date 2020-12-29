Кадыров рассказал о состоянии полицейского, который был ранен при нападении в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Жизни полицейского, который получил ранения во время вооруженного нападения в Грозном, ничего не угрожает. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Благодаря грамотным, мужественным и оперативным действиям подоспевших на помощь сотрудников УГИБДД и Росгвардии удалось предотвратить большие жертвы. К сожалению, в результате полученных ранений один полицейский погиб, другой находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает", - написал Кадыров.

Он рассказал, что один из нападавших ликвидирован на месте, второй позже скончался в больнице. "Я еще раз заявляю тем, кто не оставляет надежды совершить какие-либо противоправные действия, направленные на подрыв безопасности и стабильности в республике, что любой, кто встанет на такой путь, будет немедленно нейтрализован или уничтожен", - написал Кадыров, призвав родителей уделять внимание своим детям и не давать их "зомбировать экстремистским идеологам".