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Сотрудников СИЗО-11 в Подмосковье проверяют на халатность после самоубийства арестанта

По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Следователи проверяют сотрудников СИЗО-11 в Ногинске на халатность после самоубийства заключенного. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи по материалам прокуратуры проводят проверку в отношении должностных лиц СИЗО-11 УФСИН России по Московской области на наличие в их действиях халатности в связи с тем, что они не предотвратили самоубийство 30-летнего арестанта", - сказал собеседник агентства.

Заключенный, обвиняемый в убийстве, покончил с собой в камере изолятора 21 ноября. По результатам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

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