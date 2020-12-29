В РАНХиГС заявили, что злоупотребления задержанного декана не коснулись бюджетных средств

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Внутренний финансовый мониторинг РАНХиГС позволил выявить хищения средств одним из деканов, финансовые злоупотребления со стороны задержанного не коснулись бюджетных средств, заявили ТАСС во вторник в центре общественных связей вуза.

Ранее во вторник в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что ведомство пресекло схему хищения средств в РАНХиГС. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество"). С поличным при получении денежных средств от подчиненных сотрудников вуза задержан один фигурант дела. В ФСБ не уточнили сумму хищений. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о декане факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлане Лариной.

"Декан попал в разработку правоохранительных органов по подозрению в махинациях, которые были выявлены в результате внутреннего финансового мониторинга академии. <...> Финансовые злоупотребления указанных лиц не коснулись бюджетных средств", - сообщили в центре.

В вузе также отметили, что квалификация противоправных действий и оценка материального ущерба относится к компетенции правоохранительных органов. "Академия со своей стороны примет соответствующие меры, в том числе, по усилению внутреннего финансового контроля", - сообщили в центре.

В вузе заявили, что РАНХиГС оказывает полное содействие правоохранительным органам в проведении расследования.