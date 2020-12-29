Главным фигурантом дела о хищениях в институте госуправления РАНХиГС стал его директор

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Основным фигурантом дела о мошенничестве с госсредствами в институте государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) является его директор Игорь Барциц. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Основной фигурант дела - это директор института государственной службы и управления РАНХиГС Игорь Барциц", - уточнил он.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что во взаимодействии с руководством РАНХиГС пресечена противоправная деятельность представителей руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления, которые организовали преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество"). В действиях ряда лиц, причастных к противоправной деятельности, усматриваются также признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Как сообщил ранее источник, фигурантом этого дела также является декан факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина, в отношении которой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 21 февраля 2021 года.

Игорь Барциц - заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, в 1996-2000 годах был руководителем секретариата заместителя председателя Госдумы.