Суд арестовал главного фигуранта дела о хищениях в институте госуправления РАНХиГС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО директора Института госслужбы и управления РАНХиГС Игоря Барцица - основного фигуранта дела о мошенничестве с госсредствами. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, срок ареста составляет два месяца.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 26 декабря в отношении Барцица Игоря Нязбеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 27 суток, то есть до 21 февраля 2021 года", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд отправил под домашний арест до той же даты декана факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлану Ларину. Обоим фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. По словам пресс-секретаря районного суда Дарьи Розмаховой, заседания по избранию меры пресечения в отношении фигурантов проходили в закрытом режиме, а жалобы на арест и домашний арест в суд пока не поступали.

Как сообщалось, Федеральной службой безопасности во взаимодействии с руководством РАНХиГС пресечена противоправная деятельность представителей руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС, организовавших преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). С поличным при получении денежных средств от подчиненных сотрудников вуза задержан один фигурант дела, сообщали в ФСБ. Там не уточнили сумму хищений. В действиях ряда лиц, причастных к противоправной деятельности, усматриваются также признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), добавили в ФСБ.

В ФСБ добавили, что РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию.