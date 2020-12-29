На железнодорожном мосту на Кубани обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Самодельное устройство, внешне напоминающее взрывное, обнаружено на железнодорожном мосту в районе станицы Староминской на Кубани, оно обезврежено, сообщили ТАСС в администрации Староминского района во вторник.

"Сотрудники нашли устройство, которое по виду напоминает взрывное: газовый баллончик и бутылки, предположительно с бензином, примотанные скотчем, были вызваны все необходимые службы", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что инцидент произошел на железнодорожном мосту, было приостановлено движение транспорта.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги ТАСС добавили, что задержка поезда пригородного сообщения составила около полутора часов. Источник в экстренных службах региона уточнил ТАСС, что подозреваемый в изготовлении устройства установлен и задержан.