{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На железнодорожном мосту на Кубани обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство

Подозреваемый в его изготовлении задержан

КРАСНОДАР, 29 декабря. /ТАСС/. Самодельное устройство, внешне напоминающее взрывное, обнаружено на железнодорожном мосту в районе станицы Староминской на Кубани, оно обезврежено, сообщили ТАСС в администрации Староминского района во вторник.

"Сотрудники нашли устройство, которое по виду напоминает взрывное: газовый баллончик и бутылки, предположительно с бензином, примотанные скотчем, были вызваны все необходимые службы", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что инцидент произошел на железнодорожном мосту, было приостановлено движение транспорта.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги ТАСС добавили, что задержка поезда пригородного сообщения составила около полутора часов. Источник в экстренных службах региона уточнил ТАСС, что подозреваемый в изготовлении устройства установлен и задержан.

Теги
РоссияКраснодарский край
Стороннику экс-схимонаха Сергия Всеволоду Могучеву вменяют неповиновение полиции
Из-за госпитализации Могучева заседание в суде по его административному делу во вторник не состоялось
Читать полностью