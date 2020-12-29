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ЧП с судном "Онега" в Баренцевом море

Моряков с затонувшего судна в Баренцевом море смыло в воду

В ледяной воде они смогли продержаться максимум полчаса, после этого они утонули
Судно "Онега" ГУ МЧС России по Архангельской области
Описание
Судно "Онега"
© ГУ МЧС России по Архангельской области

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Моряков с затонувшего судно "Онега" в Баренцевом море смыло в воду при крушении. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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"Когда моряки выводили снасть с рыбой, обледеневшее судно накренилось, экипаж успел включить аварийный буй, но в условиях шторма судно опрокинулось и затонуло, людей просто смыло в воду, все 17 человек погибли", - сказал источник.

По его словам, в ледяной воде они смогли продержаться максимум полчаса, после этого они утонули. Один из них ушел на глубину на глазах у двух спасенных моряков.

Теги
РоссияМурманская областьЧП с судном "Онега" в Баренцевом море
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