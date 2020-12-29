Бывший схимонах Сергий не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) не признает вину ни в одном из инкриминируемых ему преступлений. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Миронов.
"Ему вменяют в вину преступления по трем статьям УК РФ. Ни по одной из них он вину не признает. Пока я не видел материалов дела и не общался с Сергием подробно, но про непризнание вины могу сказать точно", - отметил адвокат.
Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение отлученному от церкви Сергию (Романову) по трем статьям УК РФ: о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств (148 УК РФ, 330 УК РФ, 110.1 УК РФ).
Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть Среднеуральский женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия назвала ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.