Бывший схимонах Сергий не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) не признает вину ни в одном из инкриминируемых ему преступлений. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Миронов.

"Ему вменяют в вину преступления по трем статьям УК РФ. Ни по одной из них он вину не признает. Пока я не видел материалов дела и не общался с Сергием подробно, но про непризнание вины могу сказать точно", - отметил адвокат.