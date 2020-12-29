Стороннику экс-схимонаха Сергия Всеволоду Могучеву вменяют неповиновение полиции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Стороннику бывшего схимонаха Сергия Всеволоду Могучеву, отвечающему за связи монастыря с общественностью, а также публикующему на YouTube-канале проповеди Романова, вменяют неповиновение сотруднику полиции. Заседание в суде по административному делу не состоялось из-за госпитализации Могучева, сообщили ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга во вторник.

Ночью во вторник в захваченном Среднеуральском монастыре прошли следственные мероприятия, был задержан бывший схимонах Романов, а также Могучев.

"В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступил материал по делу об административном правонарушении, возбужденном в отношении Всеволода Могучева сотрудниками ОВД по статье 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"). Могучев не был доставлен в зал судебного заседания для рассмотрения дела по существу. Прибывшая бригада скорой помощи забрала его в медицинское учреждение для оказания помощи", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины госпитализации.