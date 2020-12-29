В результате землетрясения в Хорватии погиб ребенок

ЗАГРЕБ, 29 декабря. /ТАСС/. Ребенок погиб в хорватском городе Петриня к юго-востоку от Загреба из-за обрушения в результате сильного землетрясения во вторник. Об этом сообщает газета Jutarnji list.

По ее данным, в Петрине, которая наряду с городом Сисак оказалась ближе всего к эпицентру землетрясения, много разрушений. В частности, повреждены местная больница и детский сад.

Мэр города Даринко Думбович сообщает, что разрушена "практически половина города". "Мы вытаскиваем людей из автомобилей, не знаю, есть ли погибшие или пострадавшие. Я слышал, что и детский сад разрушен, но, к счастью, там не было детей", - заявил глава городской администрации. В городе паника, люди ищут своих близких, сообщает хорватская газета.

Землетрясение в Хорватии привело к повреждению зданий в Загребе, заявил журналистам глава загребского управления по ЧС Павел Калинич. "Сильное землетрясение нанесло ущерб зданиям в Загребе, но у нас нет сообщений о жертвах", - сказал он.

Подземные толчки в Хорватии продолжаются с утра понедельника. Эпицентр расположен приблизительно в 50 км к юго-востоку от столицы страны, очаг, по данным Европейско-средиземноморского центра, залегает близко к земле - в 2-10 км.

В Загребе, как передает корреспондент ТАСС, раскачивались здания, светофоры не работают, люди покинули свои дома. Толчки ощущались также в Белграде, северо-востоке Италии и юго-восточных регионах Австрии.