Следствие просит об аресте экс-схимонаха Сергия

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/.Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством о заключении под стражу бывшего схимонаха Сергия (Романова) по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании Романову меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца", - сказала собеседница агентства, уточнив, что заседание начнется в ближайшее время в закрытом для публики режиме в связи с карантинными мерами.

Как передает корреспондент ТАСС, бывшего схимонаха доставили в суд под конвоем. Он в наручниках, одет в черную куртку и скуфейку.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение отлученному от церкви Сергию (Романову) по трем статьям УК РФ: о склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств (статьи 148, 330 и 110.1 УК РФ).

Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть Среднеуральский женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия назвала ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.