Словенскую АЭС "Кршко" остановили после землетрясения в Хорватии

ЛЮБЛЯНА, 29 декабря. /ТАСС/. Атомная электростанция "Кршко", находящаяся на юго-востоке Словении, была остановлена после землетрясения в Хорватии. Об этом во вторник сообщило Словенское агентство печати.

Как подчеркнули в пресс-службе АЭС, ее остановка является "обычным мероприятием после такого сильного землетрясения".

АЭС "Кршко" расположена в окрестностях одноименного города на юго-востоке Словении. Она эксплуатируется совместно Словенией и Хорватией, так как была построена за счет средств обеих республик, входивших в то время в состав Югославии.

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано во вторник на территории Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы страны Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км. По данным газеты Jutarnji list, в городе Петриня к юго-востоку от Загреба из-за обрушения здания детского сада погиб ребенок.