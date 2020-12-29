Президент Сербии предложил Хорватии помощь в связи с землетрясением

БЕЛГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Сербия готова предоставить Хорватии любую необходимую помощь в связи с мощным землетрясением, произошедшим во вторник в 46 км к юго-востоку от Загреба. Об этом заявил журналистам президент Сербии Александар Вучич.

"Что касается землетрясения в Хорватии, то любой вид помощи, которую мы можем предоставить, мы предложим. Мы готовы предложить любую помощь, искренне желаем им скорейшего восстановления и предлагаем любой вид помощи", - заявил Вучич.

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник в Хорватии. Подземные толчки повредили здание детского сада и больницы, погиб ребенок.

Подземные толчки в Хорватии фиксируются с утра понедельника. Эпицентр расположен приблизительно в 50 км к юго-востоку от столицы страны, очаг, по данным Европейско-средиземноморского центра, залегает близко к поверхности - на глубине 2-10 км. В Загребе, как передает корреспондент ТАСС, раскачивались здания. Толчки ощущались также в Белграде и юго-восточных регионах Австрии.