Премьер Словении предложил Хорватии помощь в устранении последствий землетрясения

ЛЮБЛЯНА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словении Янез Янша предложил своему хорватскому коллеге Андрею Пленковичу помощь в устранении последствий произошедшего во вторник в окрестностях Загреба землетрясения магнитудой 6,3. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице Янши в Twitter.

"Я поговорил с председателем правительства Хорватии Андреем Пленковичем и предложил ему помощь во всем, что понадобится после разрушительного землетрясения в Петрине и ее окрестностях, - подчеркнул словенский премьер. - Наша служба спасения находится в режиме ожидания и прямом контакте с уполномоченными лицами Хорватии".

Словенские власти зафиксировали незначительные повреждения нескольких зданий из-за землетрясения в Хорватии, данных о пострадавших пока не поступало, отмтеил Янша.

"По последним данным, землетрясение с эпицентром в Хорватии, слава Богу, не нанесло серьезного ущерба в Словении. Однако зафиксированы повреждения фасадов зданий, колоколен и дымовых труб жилых домов", - заявил он.

Глава правительства сообщил, что в 2021 году будут проведены общенациональные учения по безопасному поведению во время землетрясений.

О землетрясении

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано во вторник на территории Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км.

По данным газеты Jutarnji list, в хорватском городе Петриня, расположенном к юго-востоку от Загреба, погиб ребенок. Как информировало издание, в Петрине, которая (наряду с городом Сисак) оказалась ближе всего к эпицентру землетрясения, много разрушений. В частности, повреждены местная больница и детский сад. В Загребе, как передает корреспондент ТАСС, раскачивались здания. Толчки ощущались также в Белграде, юго-восточных регионах Австрии и в Италии. Работа словенской АЭС "Кршко" была временно приостановлена.

Подземные толчки в Хорватии фиксируются с утра понедельника.