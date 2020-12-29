Посольство России в Хорватии после землетрясения работает в штатном режиме

ЗАГРЕБ, 29 декабря. /ТАСС/. Работа посольства России в Загребе во вторник не была нарушена, несмотря на сильное землетрясение. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

"Работа [посольства] продолжается в штатном режиме", - сказал пресс-секретарь дипмиссии Матвей Сидоров. Он также добавил, что здание представительства не было повреждено.

Подземные толчки в Хорватии фиксируются с утра понедельника. Эпицентр расположен приблизительно в 50 км к юго-востоку от столицы страны, очаг, по данным Европейско-средиземноморского центра, залегает близко к поверхности - на глубине 2-10 км. В Загребе, как передает корреспондент ТАСС, раскачивались здания, светофоры не работают, люди покинули свои дома. Как сообщил глава загребского управления по ЧС Павел Калинич, землетрясение нанесло ущерб зданиям в хорватской столице, информации о возможных жертвах в Загребе пока нет. Толчки ощущались также в Белграде, на всей территории Италии и юго-восточных регионах Австрии.