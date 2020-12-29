В Хорватии в связи с землетрясением отменили запрет на перемещение

ЗАГРЕБ, 29 декабря. /ТАСС/. Запрет на передвижение граждан между регионами страны отменен в Хорватии после сильного землетрясения. Об этом во вторник заявил министр внутренних дел республики Давор Божинович, информирует газета Jutarnji list.

По его словам, пострадавшим от землетрясения гражданам "разрешено свободно передвигаться" по стране. Ранее власти республики наложили запрет на перемещение населения между регионами с период с 23 декабря по 8 января из-за распространения коронавируса.

Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано во вторник на территории Хорватии. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км.

По данным Jutarnji list, в хорватском городе Петриня, расположенном к юго-востоку от Загреба, погиб ребенок. Как информировало издание, в Петрине, которая (наряду с городом Сисак) оказалась ближе всего к эпицентру землетрясения, много разрушений. В частности, повреждены местная больница и детский сад. В Загребе, как передает корреспондент ТАСС, раскачивались здания. Толчки ощущались также в Белграде, юго-восточных регионах Австрии и в Италии. Работа словенской АЭС "Кршко" была временно приостановлена.

Хорватская армия задействована в ликвидации последствий землетрясения. В частности, вооруженные силы Хорватии приступили к разбору завалов в городе Петриня в центральной части страны, сильно пострадавшем от землетрясения во вторник, сообщило агентство HINA со ссылкой на министра обороны Марио Баножича.

По сведениям агентства, для размещения пострадавших могут быть использованы казармы. Прибывший в город президент страны Зоран Миланович заявил, что для них уже развернуто 500 мест.