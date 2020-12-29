Дело об убийстве волгоградца из-за ссоры в школьном чате направили в суд

ВОЛГОГРАД, 29 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели Романа Гребенюка в результате драки из-за ссоры в родительском чате. Об этом сообщила во вторник ТАСС старший помощник областного прокурора Оксана Черединина.

"Сегодня заместитель прокурора Волгоградской области Евгений Орловский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Волгограда, его 33-летней сестры и ее 32-летнего супруга. Это дело, вызвавшее широкий общественный резонанс, направлено в Центральный районный суд Волгограда для рассмотрения по существу", - сказала Черединина.

Основной фигурант уголовного дела - Арсен Мелконян - обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и угрозе убийством. Его сестре Анне инкриминируется подстрекательство, а супругу обвиняемой - Арману Смбатяну - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

По версии следствия, 23 октября в чате произошла ссора между Анной и Романом Гребенюком - родителями двух одноклассниц. Женщина рассказала о произошедшем своему мужу, который позвонил Гребенюку и предложил встретиться, чтобы выяснить отношения. Роман сообщил, что занят на работе и предложил приехать в отделение банка. На эту встречу приехали Смбатян и Арсен Мелконян, который в отделении банка несколько раз ударил Гребенюка по голове. От полученных травм потерпевший умер в больнице.

В рамках расследования уголовного дела выяснилось, что Мелконян ранее угрожал убийством соседке. Вину в инкриминируемых деяниях супруги не признали, брат обвиняемой Мелконян признал ее частично. "Санкции вмененных статей УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет", - подчеркнула старший помощник прокурора.