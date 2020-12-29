В Люберцах горит ресторан

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в ресторане в Подмосковье, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЧС РФ.

"В 16:11 мск поступило сообщение о сильном задымлении в чердачном помещении ресторана по адресу: Люберцы, улица Кирова, 26. Персонал эвакуировался до прибытия пожарных. По предварительной информации, площадь пожара - 700 кв. м", - сказали в МЧС.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет.

По данным из открытых источников, по данному адресу находится чайхана "Дюшес".