Цуркан смогла передавать секреты из-за нарушений при работе с документами в Минэнерго

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Успешная шпионская деятельность бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карины Цуркан стала возможной из-за нарушений в работе с секретными документами, которые допустили сотрудники Минэнерго. Об этом сказано в постановлении о привлечении Цуркан в качестве обвиняемой, с копией которого ознакомился ТАСС.

"Цуркан К. В. приняла 16 июня 2015 года участие в совещании, проводимом в правительстве РФ, где обсуждался вопрос поставки электроэнергии из Российской Федерации на территорию Украины. По итогам совещания подготовлено поручение президента Российской Федерации от 17 июня 2015 года №6826 с грифом "секретно", с которым в июне 2015 года неустановленные должностные лица Минэнерго России в нарушение требований законодательства по защите государственной тайны ознакомили Цуркан", - говорится в постановлении.

"В результате этого ей достоверно стало известно, что сведения по вопросам внешней политики России в части, касающейся поставки электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, в связи с чем могут представлять интерес для иностранной спецслужбы, агентом которой Цуркан К. В. являлась", - отмечается в документе.

Кроме этого отмечается, что Цуркан не позднее 29 сентября 2015 года через закрытый канал связи передала их Службе информации и безопасности Республики Молдова.

"За период конфиденциального сотрудничества с указанной спецслужбой Цуркан К. В. получала денежные средства в крупном размере", - сказано также в постановлении.

Приговор

Мосгорсуд во вторник приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима, признав ее виновной в шпионаже пользу Молдавии. Суд засчитал в срок наказания время, проведенное ею под стражей с 2018 года, и обратил в доход государства изъятые у нее 656 млн рублей.

В ходе прений сторон гособвинение требовало назначить Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Адвокаты просили суд вынести оправдательный приговор. Они собираются обжаловать сегодняшнее решение суда.

Как следует из обвинения, Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. По версии следствия, с 16 августа 2004 года она была привлечена Службой информации и безопасности Республики Молдова к конфиденциальному сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и не позднее 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе.

Обвиняемая утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности.