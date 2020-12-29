Суд в Орле приговорил к пожизненному заключению мужчину за убийство жены и падчерицы

ОРЕЛ, 29 декабря. /ТАСС/. Орловский областной суд приговорил к пожизненному заключению уроженца Молдавии за убийство своей жены и ее ребенка-инвалида. Об это во вторник сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Орловский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего уроженца Республики Молдова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") <…> Суд согласился с позицией государственного обвинителя о том, что мужчина представляет исключительную опасность для общества, и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что подсудимый, на момент преступления проживавший в Тульской области, в ходе конфликта задушил свою жену. С целью скрыть совершенное преступление, он вывез ее "недееспособную дочь, имеющую инвалидность", в Орловскую область, задушил девушку и спрятал тело в лесу. "Ранее подсудимый неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство", - уточняется в сообщении. Приговор в законную силу пока не вступил.