В Выборге мужчина справил нужду на памятник воинам-интернационалистам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Мужчину, который осквернил памятник воинам-интернационалистам и выкрикивал нацистские лозунги, задержали в Выборге Ленинградской области. Об этом во вторник ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина, находясь на площади Мужества возле памятника воинам-интернационалистам, выкрикивал нацистское приветствие, лозунги на немецком языке и выражался нецензурной бранью в отношении русского народа. После чего справил нужду на один из памятников", - сказал собеседник агентства.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали виновника происшествия. Им оказался 47-летний неработающий житель Выборга. В его отношении составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

Памятник воинам-интернационалистам поставлен в память о выборгских солдатах, погибших в чеченскую кампанию и в военном конфликте в Афганистане. Установлен в 1993 году.