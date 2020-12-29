Экс-замглавы Тулы Ядыкина объявили в международный розыск по делу о махинациях с землей

ТУЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель главы администрации Тулы Александр Ядыкин заочно арестован судом в рамках уголовного дела о махинациях с выделением под застройку земельного участка и объявлен в международный розыск. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных структурах региона.

"Ядыкин является фигурантом уголовного дела о махинациях с земельным участком на проспекте Ленина в Туле, который был выделен для строительства многоэтажки, так называемого Космос-дома. По решению суда Ядыкин заочно арестован, он объявлен в международный розыск", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, расследование дела ведется в полностью закрытом режиме.

На сайте компании "Космос-дом" отмечено, что застройщиком является ООО "Тула-Сити". Дом рассчитан на 209 квартир общей площадью 13,6 тыс. кв. метров, также в нем есть коммерческие помещения площадью 600 кв. метров.

Александр Ядыкин родился в 1977 году, получил два высших образования в Тульском госуниверситете, с 2000 года работал в различных коммерческих структурах, с 2006 года стал генеральным директором телекомпании "Альтаир" в Туле. В 2005, 2010, 2014 годах избирался депутатом Тульской гордумы, в 2011 году возглавил предприятие "Тулагорсвет", затем был назначен сначала заместителем главы администрации города по экономическому развитию, потом - первым заместителем главы администрации. В 2012 году исполнял обязанности сити-менеджера, с 2013 года руководил компанией "Тульская медиа группа".