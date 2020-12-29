Прокуратура направила в суд дело сообщников "бога Кузи"

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело восьми участников организованной группы, сообщников Андрея Попова, называвшего себя "богом Кузей". Об этом ТАСС сообщила во вторник руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 239 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Уголовное дело направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказала Нефедова.

В сентябре 2007 года Попов, называвший себя "богом Кузей", создал религиозного объединение со строгой иерархической системой. Себя он позиционировал как учителя и владыку, якобы наделенного "божественным знанием и силой". "Цель учения Попова заключалась в пропаганде совершения не одобряемых в обществе противоправных поступков, способных нанести вред интересам государства и человека, путем насилия, причинения ущерба здоровью, а также материального ущерба. Попов совместно с соучастниками организовал сбор и последующее хищение денежных средств на строительство храма и отправление религиозных обрядов", - рассказала Нефедова.

Попов вместе со своими сообщниками проводил псевдорелигиозные обряды на платной основе с участием своих последователей, они стоили от 3 тыс. до 25 тыс. рублей, за различные провинности они штрафовали своих так называемых последователей. Всего мошенническим путем у 14 человек были похищены более 7 млн рублей. Попов и другие его соучастники ранее были осуждены Пресненским судом Москвы.