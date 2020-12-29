Суд заключил под стражу бывшего схимонаха Сергия

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник заключил под стражу на два месяца бывшего схимонаха Сергия (Романова) по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Романову меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 февраля", - сказала собеседница агентства. Адвокаты бывшего схимонаха обжалуют его арест, сообщил ТАСС адвокат Иван Миронов. "Защита не согласна с решением о заключении Романова под стражу, мы обжалуем его в вышестоящий инстанции", - сказал адвокат.

Защита Романова просила об отложении заседания на 72 часа для предоставления доказательств или об избрании для обвиняемого меры пресечения, не связанной с арестом. В этих ходатайствах защите было отказано. Романова задержали в захваченном им Среднеуральском женском монастыре ночью во вторник. Ему вменяются статьи 148 ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий"), 330 ("Самоуправство") и 110.1 ("Склонение к самоубийству") УК РФ.

Как сообщили журналистам в пресс-службе СК, уголовное дело в отношении бывшего схимонаха расследуется Главным следственным управление СК. В 2020 году Романов был отлучен от церкви, но, не согласившись с решением о запрете его в священнослужении, остался в монастыре и препятствовал доступу на территорию всех лиц по своему усмотрению, в том числе представителей Екатеринбургской епархии Русской православной церкви. "Своими действиями он незаконно воспрепятствовал проведению религиозных обрядов. Кроме того, Романов, нарушая нормы гражданского законодательства, воспрепятствовал инвентаризации объектов недвижимости на территории монастыря, то есть совершил самоуправство", - указали в СК.

В дальнейшем, по версии следствия, бывший схимонах публично призывал не менее десяти монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству. Затем он опубликовал в интернете видеозапись своего выступления, содержащую признаки склонения верующих к совершению самоубийства под видом религиозной идеологии христианства. "Вину в совершении указанных преступлений он не признал", - сообщили в СК. Романов ранее уже был судим за убийство и разбойное нападение. Его приговорили к 13 годам лишения свободы, после отбывания наказания он вышел на свободу в конце 1990-х годов.

Схимонах был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, но он продолжил совершать там богослужения, митрополия называет ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября глава РПЦ утвердил это решение.