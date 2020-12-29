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Дело Ивана Сафронова

Рогозин заявил, что Роскосмос внимательно следит за ходом следствия по делу Сафронова

Глава Роскосмоса заявил, что надеется на то, что Иван Сафронов будет на свободе

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Роскосмос следит за ходом следствия и работой юристов по делу советника главы госкорпорации Ивана Сафронова. Об этом сообщил во вторник его генеральный директор Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

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"Он работал у нас недолго, всего полтора месяца. Тем не менее все неприятности, которые у него появились, появились в бытность его работы советником. Мы следим за следствием, как работают юристы. Следим за вопросами, которые президенту адресованы. Надеемся, что следователи сделают необходимые выводы. И надеемся на то, что Иван будет на свободе", - сказал он.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Сафронов был задержан и арестован 7 июля. В отношении него возбуждено дело о госизмене, вину он не признает. Ранее Лефортовский суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей до 7 марта.

По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Следователь ФСБ заявлял, что дело не связано с журналистской деятельностью обвиняемого.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияДело Ивана Сафронова
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