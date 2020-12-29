Рогозин заявил, что Роскосмос внимательно следит за ходом следствия по делу Сафронова

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Роскосмос следит за ходом следствия и работой юристов по делу советника главы госкорпорации Ивана Сафронова. Об этом сообщил во вторник его генеральный директор Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции " Комсомольская правда ".

"Он работал у нас недолго, всего полтора месяца. Тем не менее все неприятности, которые у него появились, появились в бытность его работы советником. Мы следим за следствием, как работают юристы. Следим за вопросами, которые президенту адресованы. Надеемся, что следователи сделают необходимые выводы. И надеемся на то, что Иван будет на свободе", - сказал он.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Сафронов был задержан и арестован 7 июля. В отношении него возбуждено дело о госизмене, вину он не признает. Ранее Лефортовский суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей до 7 марта.

По версии ФСБ, Сафронов был завербован чешской спецслужбой в 2012 году, а задание выполнил в 2017 году. Оно заключалось в сборе и передаче информации о военно-техническом сотрудничестве со странами Африки, а также деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке. В материалах следствия указано, что Сафронов работал на Управление по внешним связям и информации Чехии, при этом конечным получателем секретных сведений были США. Следователь ФСБ заявлял, что дело не связано с журналистской деятельностью обвиняемого.