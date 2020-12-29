Адвокат рассказал, на чем строятся обвинения против экс-схимонаха Сергия

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Обвинение экс-схимонаха Сергия (Романова) в склонении к самоубийству строится на призыве умереть за веру, обращенном к монахиням Среднеуральского монастыря. Об этом ТАСС во вторник сообщил адвокат Иван Миронов.

Что известно об арестованном экс-схимонахе, который полгода удерживал монастырь на Урале

"Выводы о склонении отцом Сергием к самоубийству сделаны экспертным отделом ФСБ по Свердловской области, а не каким-либо научным учреждением, и они строятся на видео, доступном в сети Интернет, где отец Сергий спрашивает монахинь, готовы ли они умереть за веру, и те отвечают утвердительно", - рассказал Миронов.

Также в основе обвинения, по словам адвоката, отсылка к житию ученицы Серафима Саровского Елены Дивеевской, которая, согласно каноническому житию, отдала свою жизнь ради выздоровления брата. "В материалах этого дела отсылка отца Сергия к житию православной святой характеризуется как образец склонения к самоубийству", - заявил Миронов.

Два других обвинения в отношении Романова - в самоуправстве и оскорблении религиозных чувств - основываются на отказе Романова впустить в Среднеуральский монастырь представителей Екатеринбургской епархии. "Защита столкнулась с надуманными обвинениями", - считает адвокат.

Басманный суд Москвы во вторник заключил Романова под стражу до 28 февраля 2021 года. Защита просила назначить ему меру пресечения, не связанную с арестом, и намерена подавать жалобу в городской суд.

Позиция РПЦ

Схимонах был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала Романова покинуть монастырь, но он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом. 10 сентября церковный суд отлучил схимонаха Сергия от церкви, 19 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил это решение.

Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ сделала все возможное, чтобы ситуация вокруг бывшего схиигумена Сергия разрешилась мирно. В частности, церковь неоднократно призывала его к тому, чтобы он прекратил провоцировать людей, распространять апокалиптические слухи и теории заговора.