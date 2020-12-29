Мишустин сформировал комиссию для помощи пострадавшим при крушении судна в Баренцевом море

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сформировал правительственную комиссию для помощи пострадавшим и семьям погибших при крушении судна "Онега" в Баренцевом море. Об этом во вторник сообщается на сайте кабмина.

Что известно о ЧП с рыболовецким судном "Онега" в Баренцевом море

"Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил состав правительственной комиссии, которая займется оказанием помощи пострадавшим, а также семьям погибших и пропавших без вести при крушении рыболовецкого судна "Онега" 28 декабря в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

Председателем комиссии назначена вице-премьер Виктория Абрамченко, заместителем - руководитель Росморречфлота Александр Пошивай.

В состав также вошли первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, замглавы МВД Михаил Ваничкин, замглавы МЧС Виктор Яцуценко, замминистра финансов Ирина Окладникова, замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, руководитель Роструда Михаил Иванков, глава Росгидромета Игорь Шумаков, замруководителя Росрыболовства Хасан Лихов, исполняющий обязанности руководителя ФГБУ "Морская спасательная служба" Андрей Хаустов, губернаторы Архангельской и Мурманской областей Александр Цыбульский и Андрей Чибис, капитан морского порта Мурманск Эдуард Безукладов.